Из многоквартирного дома во Владимире во время пожара эвакуировали 30 человек. Еще двоих пожарные спасли. ЧП произошло около 11 утра 10 июля на улице Тракторная. В доме №13 на четвертом этаже

Из многоквартирного дома во Владимире во время пожара эвакуировали 30 человек. Еще двоих пожарные спасли. ЧП произошло около 11 утра 10 июля на улице Тракторная. В доме №13 на четвертом этаже загорелась квартира. К приезду пожарных из окон шел черный дым. Огнеборцы сформировали 3 звена газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара. Пожарные ворвались