Длина проезжей части составит 700 метров.

Во Владимире возле парка «Дружба» построят новую дорогу. Она пройдёт от дома №48А по улице Нижняя Дуброва до дома №17, расположенного на улице Совхоз Вышка.Она пройдёт в 50 метрах от ГСК «Вышка» и рядом с особо охраняемой природной территорией парк «Дружба».В мэрии уже занимаются проектом планировки участка и его межеванием. Он пройдёт через общественные слушания. Однако уже сейчас владимицры могут направить свои жалобы и предложения в управление архитектуры и строительства горадминистрации.Длина проезжей части составит 700 метров.