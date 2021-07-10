Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

Вечером 9 июля около 23:30 на 382 километре трассы «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб подросток.По предварительной информации УМВД по Владимирской области, находясь за рулём Опеля, водитель 2000 года рождения не учёл дорожные условия, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Машина перевернулась.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир 2005 года рождения были госпитализированы. Впоследствии подросток скончался в больнице.Полиция проводит проверку случившегося. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.