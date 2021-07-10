В очереди на вакцинацию около 70-ти тысяч жителей. Об этом рассказала врио заместителя губернатора по здравоохранению. Ольга Гребнёва отметила – тенденции к уменьшению очереди не

В очереди на вакцинацию около 70-ти тысяч жителей. Об этом рассказала врио заместителя губернатора по здравоохранению. Ольга Гребнёва отметила – тенденции к уменьшению очереди не наблюдается. Ольга Гребнёва, врио заместителя губернатора по здравоохранению Мы сформировали сейчас очередь практически 60-70 тысяч. Это то, что мы видим, так скажем, персонифицировано. И плюс практически столько же людей у