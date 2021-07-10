Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Гусь-Хрустальном районе на трассе Золотое кольцо.

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Гусь-Хрустальном районе на трассе "Золотое кольцо".По предварительной информации регионального УМВД, 21-летний водитель автомобиля «Опель» не учел дорожные условия и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где врезался в дерево и затем перевернулся.В результате ДТП госпитализированы водитель и пассажир 2005 года рождения. Подросток скончался в медицинском учреждении.Проводится проверка, в рамках которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.