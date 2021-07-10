В Гусь-Хрустальном районе в аварии погиб подросток. Авария произошла поздно вечером 9 июля на 382 километре трассы “Золотое кольцо”. По предварительным данным полиции, водитель 2000 года

В Гусь-Хрустальном районе в аварии погиб подросток. Авария произошла поздно вечером 9 июля на 382 километре трассы “Золотое кольцо”. По предварительным данным полиции, водитель 2000 года рождения за рулем Опеля не учел дорожные условия, не справился с управлением, после чего вылетел в кювет и врезался в дерево. После удара машина перевернулась. В ДТП пострадал водитель,