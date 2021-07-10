Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал проявлением двойных стандартов призыв постпредства Великобритании при ОБСЕ отменить российский закон об иностранных агентах. Политик напомнил, что в США аналогичные нормы действуют с 1938 года, но Лондон их отмены не требует.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал проявлением двойных стандартов призыв постпредства Великобритании при ОБСЕ отменить российский закон об иностранных агентах. Политик напомнил, что в США аналогичные нормы действуют с 1938 года, но Лондон их отмены не требует.Американский закон об иноагентах позволяет принимать жесткие решения по ограничению свободы слова, затруднению деятельности СМИ и распространению информации, отметил Володин. "За нарушение требований предусмотрено тюремное заключение до пяти лет", – добавил спикер.Председатель ГД напомнил, что в России иноагентами могут признать только тех, кто получает деньги из-за рубежа и занимается политической деятельностью. Но работать им не запрещено.Согласно отечественному закону, наказание следует за злостное уклонение от обязанностей, и она не такое суровое, как в США, подчеркнул Володин. "В России это штраф, обязательные либо исправительные работы или максимальный срок лишения свободы — 2 года", – отметил он.Кроме того, спикер ГД напомнил о недавнем выступлении Елизаветы II в парламенте, где она рассказала о намерении представить билль о противодействии угрозам государственной безопасности, один из пунктов которого — создание реестра лиц-иноагентов."Мы к вам не вмешиваемся. И к нам не позволим вмешиваться", — добавил Володин.