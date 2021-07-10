Аудиторию западных СМИ убеждают в том, что сейчас в Крыму идет кровопролитный военный конфликт, жертвами которого уже стали тысячи человек.

Аудиторию западных СМИ убеждают в том, что сейчас в Крыму идет кровопролитный военный конфликт, жертвами которого уже стали тысячи человек.Об этом рассказал финский политолог Йохан Бекман. По его словам, на Западе сейчас можно вновь наблюдать оголтелую антироссийскую пропаганду, что может говорить о том, что НАТО готовит новые провокации в Крыму.В частности, в Европе на данный момент развернута всеобщая информационная кампания, в рамках которой население европейских стран убеждают в том, что на российском полуострове идет военный конфликт. Это, по мнению Бекмана, может указывать на то, что западные страны готовятся к тому, о чем говорят.Политолог отметил, что масштабная антипутинская, русофобская истерия в европейских СМИ не сбавляет обороты, а наоборот усиливается. Случай с британским эсминцем "Дефендер" является примером того, что Запад готовит некие военные провокации.Политолог отметил, что сейчас западные державы могут попробовать и другие виды провокаций, не исключено, что и террористические, так как, по мнению Бекмана, НАТО является самой опасной в мире террористической организацией. По его словам, стоит лишь вспомнить, чем занимались войска альянса в Югославии.Напомним, на 24 августа анонсирован запуск Украиной "Крымской платформы". В связи с этим Киев пытается привлечь к ней как можно больше внимания и повысить ее важность, в том числе путем провокаций, количество которых в последнее время резко возросло.