Молодой человек, по версии ковровских следователей, украл электроинструменты в организации, в которой раньше работал и продал их знакомому, который их выбросил, так как они сломались.

Молодой человек, по версии ковровских следователей, украл электроинструменты в организации, где раньше работал и продал их знакомому, который их выбросил, так как они сломались. Товарно-материальные ценности на сумму 28 тысяч рублей хранились в незапертом подсобном помещении.«22-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении кражи, дело направлено в суд», рассказали во владимирском управлении полиции.