Андрей Макаревич поделился мыслями о воспитании новорожденного сына.

Андрей Макаревич поделился мыслями о воспитании новорожденного сына.В этом году на свет появился четвертый ребенок Андрея Макаревича. Певец признается, что его совершенно не смущает тот факт, что у них с наследников шестьдесят восемь лет разницы. Его не заботит мнение тех, кто считает, что в таком возрасте неправильно обзаводиться потомством. "Разве это где-то написано?", – вопрошает звезда.68-летний Макаревич отмечает, что ему не нравится пожилое состояние, поэтому он старается на этом не зацикливаться. Также он добавил, что не является отменным воспитателем и никогда не указывал детям, где хорошо, а где – плохо. "Детей своих не воспитывал", – заикнулся он. Складывается ощущение, будто он махнул рукой и на новорожденного сына и не планирует принимать активное участие в его воспитании.Напомним, певец перебрался в Израиль, где живет со своей супругой. Кстати, на Родину возвращаться он не собирается. При этом новорожденного сына он планирует учить родному языку. Так, он заявил, что уже позаботился о покупке русскоязычных детских книжек. Об этом предусмотрительно позаботилась его сестра.Стоит отметить, что в России артиста сейчас не очень ждут. Так, многие соотечественники обозлились на звезду из-за его политической позиции. Некоторые даже потребовали лишить рокера российского гражданства и закрыть ему путь на Родину.