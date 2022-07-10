С 8 по 9 июля во Владимирской области сохранится высший класс пожарной опасности – 5-й. На территории региона и города до особого распоряжения установлен противопожарный режим. Власти

С 8 по 9 июля во Владимирской области сохранится высший класс пожарной опасности – 5-й. На территории региона и города до особого распоряжения установлен противопожарный режим. Власти Владимира напоминают, что в течение данного периода запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, выжигание сухой травы на всех категориях земель, а также возле автомобильных и железных