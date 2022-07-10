В подборке Дни.ру артистки, наплевавшие на предрассудки и отправившиеся под венец с молодыми парнями.

В подборке "Дни.ру" артистки, наплевавшие на предрассудки и отправившиеся под венец с молодыми парнями.Браки, в которых супруга моложе, встречаются довольно часто. Когда же случается наоборот, женщины получают порцию осуждения, а мужчины – непонимания. Впрочем, любви все возрасты покорны, и для многих разница в возрасте не является помехой. В нашей подборке пять артисток, не побоявшихся принять предложения руки и сердца от парней намного моложе себя.Людмила Гурченко и Сергей СенинРазница между ними была огромная – 25 лет! Несмотря на это, пара прожила вместе 20 лет. Продюсер Сергей Сенин стал последним супругом актрисы, которая успела побывать замужем пять раз.По словам Людмилы Гурченко, именно с ним она была по-настоящему "за мужем". Все решения в доме принимал именно Сенин, окружал любимую теплом и заботой. Поначалу артистку смущала разница в возрасте, но продюсер так сильно напоминал ей обожаемого отца, что в конечном итоге она покорилась. И не прогадала.Алена Хмельницкая и Александр СинюшинПосле развода с Тиграном Кеосаяном артистке несколько лет приписывали романы с коллегами по съемочным площадкам и вечеринкам. Однако в 2016-м стало известно, что актриса обрела счастье с предпринимателем Александром Синюшиным, который на 13 лет младше нее.Влюбленные вместе уже больше шести лет, однако бежать под венец Хмельницкая не спешит. По ее словам, она уже была замужем, поэтому не видит принципиальной разницы. Правда, стоит отметить, что предложение от Синюшина актриса все-таки получила.Анна Седокова и Янис ТиммаПара познакомилась на открытии бара в Москве. Как оказалось, они сразу понравились друг другу, но Анна Седокова долго не решалась подпустить к себе мужчину, который был еще женат. Однако Янис Тимма почти сразу сделал выбор в пользу певицы, оставив супругу и маленького сына.По словам Седоковой, только с третьим мужем, который младше на девять лет, она наконец обрела спокойствие. Влюбленные уверяют, что никогда и ни с кем раньше им не было так легко в отношениях.Лера Кудрявцева и Игорь МакаровХоккеист Игорь Макаров влюбился в эффектную телеведущую с первого взгляда. Он увидел ее в ресторане за соседним столиком, подошел и познакомился. Уже через четыре месяца спортсмен сделал Лере Кудрявцевой предложение, а через год после встречи пара поженилась.Для телеведущей этот брак стал третьим, но только с Игорем Макаровым, который на 16 лет младше, звезда обрела тихое семейное счастье. "Сейчас я счастлива не когда веду корпоратив, а когда нахожусь рядом с мужем. К слову, раньше мне было приятно, что я сама зарабатываю на жизнь", – говорит Кудрявцева.Алла Пугачева и Максим ГалкинПятый муж младше Аллы Пугачевой на 27 лет. Пара познакомилась на "Славянском базаре" в 2001 году, причем представил их друг другу Филипп Киркоров – "штамп в паспорте" Примадонны номер четыре.Отношения завязались не сразу, но в конечном итоге артистка развелась, и в 2008-м пара официально подтвердила роман. Еще большим шоком стала свадьба Пугачевой и Галкина в 2011 году и рождение детей от суррогатной матери в 2013-м. Впрочем, пересуды сопровождают эту семью до сих пор.