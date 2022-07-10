Исполнитель хита Малиновое вино родился на Сахалине, его вкус детства – это морепродукты. Игорь Николаев сообщил, как готовить салат Дальневосточный. Рецепт оригинальный и даже экзотический.

Исполнитель хита "Малиновое вино" родился на Сахалине, его вкус детства – это морепродукты. Игорь Николаев сообщил, как готовить салат "Дальневосточный". Рецепт оригинальный и даже экзотический.Будучи маленьким, Игорь Николаев вдовольнаелся морских гадов. В Советском Союзе жизнь на Дальнем Востоке протекалапо-особенному. И хотя певец давно обосновался в Москве, забыть лакомства родного края он не в силах. О беззаботном детстве артисту напоминает любимыйсалат "Дальневосточный". Заветный рецепт Игорь Николаев пронес черезвсю жизнь.ИнгредиентыКамчатскийкраб (филе) — 200 г,Камчатскийгребешок очищенный — 4 шт.,Салат корн —1 пучок,Авокадо — 1шт.,Кимчи (корейскаяострая капуста) — 2 ст. ложки,Морскаякапуста — 2 ст. ложки,ВодорослиЧука — 2 ст. ложки,Растительноемасло,Кедровыеорехи — небольшая горсть,Зелень по вкусу.Для соуса:Сокгрейпфрута,Льняное масло,Паста мисо(на основе соевых бобов) — 2 ст. ложки,Кленовыйсироп,Розмарин.Способ приготовленияКраб игребешок разделяем на кусочки среднего размера. Слегка обжариваем их отдельнодруг от друга на растительном масле в течение нескольких секунд. Игорь Николаевпредупреждает, что филе должно оставаться практически сырым.Затем беремсалатницу и выкладываем на ней подушку из салата корна. Сверху размещаемнарезанный кубиками авокадо и еще несколько слоев: кимчи, морскую капусту,водоросли Чука, гребешок, краб.Заправляемнаш салат соусом из смеси сока грейпфрута, льняного масла, пасты мисо,кленового сиропа и розмарина. В дополнение посыпаем блюдо очищенными кедровымиорехами. Игорь Николаев для украшения добавляет еще и зелень.Вот и все!Рецепт салата "Дальневосточный" удался на славу. Полезный состав,непривычный для жителя Центральной России вкус, привлекательный внешний вид— такое блюдо прекрасно подойдет на праздник или романтический ужин. Игорь Николаевнаслаждается деликатесом и советует его попробовать всем.