На Москву в воскресенье, 10 июля, обрушился мощный ураган. В больницы с травмами разной тяжести доставлено 10 человек, есть погибший, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На Москву в воскресенье, 10 июля, обрушился мощный ураган. В больницы с травмами разной тяжести доставлено 10 человек, есть погибший, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В Москве продолжается сильный дождь, местами выпал град, в небе видны молнии, гремит гром. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду.Из-за непогоды пострадало 10 человек. Они доставлены в городские больницы."Один человек погиб. Соболезную пострадавшим", – написал Собянин в своем .По словам градоначальника, сегодняшняя ситуация сложнее, чем в предыдущие дни непогоды. Он призвал жителей столицы быть внимательными и осторожными."Городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана", – подчеркнул мэр.Непогода в Москве сохранится до конца суток. Водителей призывают быть внимательнее на дорогах, избегать внезапных маневров, соблюдать скоростной режим и оставлять личный транспорт на крытых парковках или подальше от деревьев.Пешеходам необходимо обходить линии электропередачи, не прятаться под шаткими конструкциями и деревьями. Дома лучше выключить все электрические приборы.