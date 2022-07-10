Суточный прирост заболевших коронавирусом во Владимирской области увеличивается с каждым днем. 21 новый случай выявили за сутки на 10 июля. Днем ранее на 4 больше – 25. В больницы с тяжелой
<a href="https://33live.ru/novosti/10-07-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavili-21-sluchaj-zarazheniya-koronavirusom-za-sutki.html" target="_blank">Во Владимирской области выявили 21 случай заражения коронавирусом за сутки</a> - Суточный прирост заболевших коронавирусом во Владимирской области увеличивается с каждым днем. 21 новый случай выявили за сутки на 10 июля. Днем ранее на 4 больше – 25. В больницы с тяжелой
[url=https://33live.ru/novosti/10-07-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavili-21-sluchaj-zarazheniya-koronavirusom-za-sutki.html]Во Владимирской области выявили 21 случай заражения коронавирусом за сутки[/url] - Суточный прирост заболевших коронавирусом во Владимирской области увеличивается с каждым днем. 21 новый случай выявили за сутки на 10 июля. Днем ранее на 4 больше – 25. В больницы с тяжелой