Суточный прирост заболевших коронавирусом во Владимирской области увеличивается с каждым днем. 21 новый случай выявили за сутки на 10 июля. Днем ранее на 4 больше – 25. В больницы с тяжелой

Суточный прирост заболевших коронавирусом во Владимирской области увеличивается с каждым днем. 21 новый случай выявили за сутки на 10 июля. Днем ранее на 4 больше – 25. В больницы с тяжелой формой заболевания никто не обратился, тогда как накануне госпитализировали 2 человек. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 152 398. В