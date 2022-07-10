Кто из российских знаменитостей, которые построили успешную карьеру, не торопится вступать в брак – в материале Дни.ру.

Кто из российских знаменитостей, которые построили успешную карьеру, не торопится вступать в брак – в материале "Дни.ру".Есть люди, которые ставят карьеру выше семьи и сначала нисколько не жалеют, однако потом прыгают в последний вагон уходящего поезда или вовсе на него опаздывают. Российские знаменитости нередко рассказывают о планах сыграть свадьбу и родить детей, но опьяненные головокружительным успехом так и не воплощают мечты в реальность.В этом году поющей телеведущей Ольге Бузовой исполнилось 36 лет, однако она до сих пор не обрела своего счастья. На ее счету несколько неудачных романов и один распавшийся брак. Поп-дива не отчаивается и верит в то, что однажды встретит мужчину, с которым она захочет создать полноценную семью, а пока знаменитость целиком и полностью погружена в работу.Еще одна красотка российского шоу-бизнеса – Юлия Михалкова, прославившаяся благодаря шоу "Уральские пельмени" – до сих пор не замужем. В июле 2022 года артистка отмечает 39-летие и, кажется, не торопится создавать семью. Актриса говорила, что не будет вступать в брак лишь в угоду общественному мнению. Мол, это очень ответственное решение и принимать его нужно осознанно.Звезда некогда популярного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава хоть и имеет избранника, но тоже не спешит связывать себя узами брака. Артистка уже несколько лет встречается с актером и режиссером Александром Молочниковым и мечтает стать матерью, но пока не выходит. Поэтому 37-летняя телезвезда, которая продолжает верить в чудо, вынуждена заниматься лишь карьерой.42-летняя певица Анна Семенович понимает, что с возрастом шансов родить ребенка у нее все меньше, поэтому она заморозила свои яйцеклетки. Теперь артистка имеет возможность в любое время стать матерью, даже если она не встретит мужчину или не сможет выносить ребенка самостоятельно. Бывшая солистка группы "Блестящие" не уходит в тень и продолжает радовать поклонников своими песнями.О личной жизни Светланы Ходченковой известно немного. В прошлом году появились слухи о том, что актрису связывают больше чем дружеские отношения с предпринимателем Павлом Манченко. Якобы артистка проводила с ним время на Мальдивах. Так ли это на самом деле, общественность не в курсе, но единственный факт известен всем – 39-летняя звезда театра и кино, которая сможет похвастаться успешной карьерой, не замужем.