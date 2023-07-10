Народному артисту России Юрию Стоянову исполнилось 66.

Народному артисту России Юрию Стоянову исполнилось 66.Для Юрия Стоянова 10 июля – особенный день. Не только потому, что в эти сутки он получает множество поздравлений. В этот день 34 года назад он близко познакомился с коллегой Ильей Олейниковым –на съемках фильма "Анекдоты". Тогда и началась дружба артистов, которые с 1993 года стали радовать телезрителей юмористическим шоу "Городок".Юрий Стоянов волей-неволей вспоминает друга, который ушел из жизни 11 лет назад. 10 июля Олейников тоже мог отметить свой день рождения, но смерть настигла его в 65. Наверняка Стоянов поднимет бокал не только в честь своего 66-летия, но и по поводу 76 лет, прошедших со дня рождения Ильи Львовича.К слову, после кончины Олейникова в Сети не раз появлялись слухи о возможном возрождении "Городка". Но однажды Стоянов поставил точку в этом вопросе. Народный артист дал понять, что думать о другом партнере, с которым мог бы продолжить съемки передачи, даже не намерен.Юрий Стоянов остается одним из востребованных артистов в России. В последние годы он снялся более чем в 20 картинах. Настоящим хитом стал сериал "Вампиры средней полосы", в котором пожилой артист играет первородного вампира и предводителя смоленских вампиров Святослава Кривича.