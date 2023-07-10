И ещё о транспорте. В середине дня в понедельник мэрия Владимира опубликовала пресс-релиз. В нём сообщается, что в свой первый рейс по городским маршрутам вышли 18 новых автобусов марки ЛиАЗ.

И ещё о транспорте. В середине дня в понедельник мэрия Владимира опубликовала пресс-релиз. В нём сообщается, что в свой первый рейс по городским маршрутам вышли 18 новых автобусов марки ЛиАЗ. Всего по договору лизинга в конце июня были поставлены 30 машин, вероятно, ещё 12 ждут своего часа. Мэрия приводит комментарии водителя, кондуктора и пассажиров одного