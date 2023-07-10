Это рукописный богослужебный сборник с «Каноном святому Ангелу Грозному воеводе» (Архангелу Михаилу), подписанный как «Творение Парфения Уродивого» (Юродивого). Именно так порою свои сочинения подписывал Иван Грозный.

Книжное собрание музея-заповедника «Александровская слобода» пополнилось настоящим раритетом. Это рукописный богослужебный сборник с «Каноном святому Ангелу Грозному воеводе» (Архангелу Михаилу), подписанный как «Творение Парфения Уродивого» (Юродивого). Именно так порою свои сочинения подписывал Иван Грозный.Впервые этот псевдоним появился, когда государь сочинил ответ члену Общины чешских и моравских братьев Яну Роките в споре о вере. Но в первом изложении письмо было подписано настоящим именем. А вот позднее Иоанн Васильевич убрал ту часть, в которой решительно осуждает повторные браки (в то время церковный собор как раз дозволил ему самому жениться в четвертый раз, правда, наложив епитимию). Вот царь и не стал лицемерить. Вычеркнул свое осуждение, да еще и придумал насмешливый псевдоним Парфений, что означает «девственник».Вообще, Иоанн IV был не только плодовитым, но и разносторонним, разностилевым сочинителем, ироничным и артистичным. Он с легкостью переходил с церковнославянского языка к грубому просторечию, порой копировал стиль переписки своих бояр и подписывался ими, мог подстроить риторику под любого оппонента. Об этом много писал академик Дмитрий Лихачев (Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси).Что же касается приобретенного сборника XIX, то, по особенностям изложения, авторство Грозного установлено безоговорочно. Более подробно об этом рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, член Археографической комиссии РАН Борис Николаевич Морозов, который тщательно изучил и атрибутировал книгу: «Мне в руки попала уникальная рукопись, где прослеживается прямая связь с «главным героем» Александровской слободы Иваном Грозным. Очень важно, что текст начинается с пояснения, которое писец сознательно выделил красным цветом: «Творение Парфения Уродивого». Исследователи пришли к выводам, что этим псевдонимом подписаны несомненные тексты царя. Так же подписана и «Молитва» из этого сборника. Канон, несомненно, покаянный, он появился после периода опричнины. Это очень личный текст, сочиненный ярким образным языком. В чем ценность данного памятника, приобретенного музеем? Любой список с оригинала, даже более поздний, – это ценное свидетельство эпохи. Списки с Канона Грозного встречаются вообще нечасто, еще реже – с указанием авторства, как в данном случае. При дальнейшем изучении творчества государя сборник станет еще одним бесценным объектом исследования для исторической науки XVI в.».А главный хранитель музея-заповедника Елена Жилкина дополнила: «Кроме того, в книге из 238 листов с рукописным текстом полууставом, с заголовками и инициалами, выполненными красными и фиолетовыми чернилами, и узкими прямоугольными заставками, имеются и другие произведения, в том числе более позднее любопытное старообрядческое сочинение против выращивания картофеля. Сборник, несомненно, займет достойное место в главной экспозиции музея, рассказывающей о том времени, когда здесь была опричная столица!»