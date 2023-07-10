Реальный срок за мошенничество и коррупцию. Ленинский районный суд вынес еще один приговор бывшему замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Оксане Власенко. Бывшая

Реальный срок за мошенничество и коррупцию. Ленинский районный суд вынес еще один приговор бывшему замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Оксане Власенко. Бывшая чиновница признана виновной в получении взятки при организации фестиваля медовухи. Деньги, как установил суд, передавала экс-руководитель активных продаж ООО «Турцентр» Татьяна Савельева. Ее признали виновной по двум статьям – дача взятки и