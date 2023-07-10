Бывший замначальника тюрьмы во Владимирской области признался в новых коррупционных...

Бывший замначальника тюрьмы во Владимирской области признался в новых коррупционных преступлениях.При взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ, а также ОСБ УФСИН России по Владимирской области при расследовании новых эпизодов коррупционных правонарушений следствием собрана достаточная доказательственная база. Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал.Следственными органами СК России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника тюрьмы – начальника отдела охраны ФКУ Т-1 УФСИН по статье "Получение взятки в значительном размере", сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области..Напомним, что осенью прошлого года на бывшего замначальника покровской тюрьмы возбудили 3 уголовных дела за взятки.Мы также уже сообщали, что замначальника тюрьмы разрешал подчиненным за взятки не ходить на службу. С ноября 2019 года по апрель 2021 года он получал от подчиненных деньги за возможность не выходить на работу.Петушинским районным судом 12 сентября 2022 года он был осужден по статье "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору".Ему тогда просто запретили занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, наделенного властно-распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости - на 2 года 6 месяцев.Расследование нового уголовного дела завершено, оно направлено в Петушинской райсуд.Фото https://www.pxfuel.com/