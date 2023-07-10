Последние три года владимирские чиновники не посещали мероприятие, но в этом году надеются обзавестись новыми связями для развития производства в 33-ем регионе.

Делегация из Владимирской области отправилась на форум «Иннопром» в Екатеринбург. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор.«Это одна из ключевых промышленных выставок страны, площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнёров и инвесторов, выстраивания отношений. С этой целью мы сюда и приехали», - пояснил Александр Авдеев.Последние три года владимирские чиновники не посещали мероприятие, но в этом году надеются обзавестись новыми связями для развития производства в 33-ем регионе.