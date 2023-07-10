Делегация Владимирской области прибыла на форум Иннопром-2023 в Екатеринбург. Это одна из...

Делегация Владимирской области прибыла на форум "Иннопром-2023" в Екатеринбург.Это одна из ключевых промышленных выставок России.Международная площадка помогает представителям бизнеса найти новые деловые контакты и заключить взаимовыгодные контракты. В форуме, по традиции, участвуют компании, представляющие передовые промышленные разработки. Делегация Правительства области впервые принимает участие в форуме и намерена максимально использовать его возможности. Организатором выступил Минпромторг России.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области- 30-52 Сейчас внутренняя кооперация, работа регионов, работа предприятий российских, это как раз то, что позволяет уйти от зависимости в которой мы были, действительно надо признать по импортным комплектующим, импортной технике , импортным технологиям ))