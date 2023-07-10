Директору автошколы во Владимире присудили крупный штраф за продажу водительских «прав». Как...

Директору автошколы во Владимире присудили крупный штраф за продажу водительских «прав».Как сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда, 58-летний директор одной из известных автошкол Владимира получил 29 000 рублей за, цитируем:«...незаконные действия, связанные с внесением в свидетельства о профессии водителя категории «В» заведомо ложных сведений о прохождении данными лицами обязательного обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств».А также речь шла про сдачу экзаменов.Любопытно, что подсудимый так своей вины и не признал. Но показания свидетелей, а также материалы уголовного дела позволили Фрунзенскому районному суду Владимира признать обратное.Директору автошколы назначили штрафа — 700 000 рублей с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях (оказывающих образовательные услуги по профессиональной подготовке и переподготовке водителей ТС, на 2 года 6 месяцев).Уточняется, что с осужденного будет взысканы в доход государства и те самые 29 000 рублей.Фото: pxfuel.com