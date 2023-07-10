Двое утонувших мужчин во Владимирской области полезли в воду в алкогольном опьянении. В субботу,8...

Двое утонувших мужчин во Владимирской области полезли в воду в алкогольном опьянении.В субботу,8 июля поступило сообщение о том, что в пожарном пруду деревни Степаньково Муромского районе утонул 35-летний мужчина. Он купался в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.В воскресенье, 9 июля в реке Колокша Собинского района обнаружен погибшим неизвестный мужчина. Обстоятельства гибели расследуют правоохранительные органы.Мы уже сообщали, что во Владимирской области в черте посёлка Боголюбово обнаружено тело местного 57-летнего жителя. По предварительным данным, он купался в неустановленном месте в состоянии алкогольного опьянения.Напомним также 5 июля в Главное управление МЧС по Владимирской области поступило сообщение о том, что в пруду на улице Комисарова областного центра обнаружена погибшей 64-летняя женщина.Всего с начала купального сезона на водоёмах области погибли 13 человек, с начала года – 15. Это пятое место в ЦФО по количеству погибших на воде.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.