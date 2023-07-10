Сбрасываем обороты! Начинается завершающая неделя лунного месяца – время заканчивать дела и подводить итоги. Астролог Лилия Любимова специально составила гороскоп.
Сбрасываем обороты! Начинается завершающая неделя лунного месяца – время заканчивать дела и подводить итоги. Астролог Лилия Любимова специально составила гороскоп.
Спешить некуда, но и откладывать на потом не стоит, дабы не пойти в резонанс со
звездами. Марс, с понедельника обитающий в знаке трудолюбивой Девы, настраивает
на сбор плодов.
Кроме Марса, поменяет знак и Меркурий
– планета, отвечающая за наше мышление и коммуникации, 11 июля переместится в
Лев. Золотое времечко для самопиара! Хвалить себя, делать фотосессии,
вспоминать все свои заслуги и победы, не стесняться упоминать свои звания и
регалии – разрешается. Уж раз в году-то можно!
Это также прекрасная неделя от
отдыха, развлечений, детских праздников, смены имиджа, косметологии, покупки
косметики и яркой одежды, костюмов для мероприятий и свадеб, а также для творческих
занятий, сдачи экзаменов и тестов в учебных заведениях, связанных с искусством,
особенно театром и кино.
Единственной досадной помехой
выглядит противостояние между Меркурием и Плутоном, которое может подпортить
настроение и отношения между людьми в понедельник – вторник. Будьте внимательны
и критичны к поступающей информации, она может оказаться ложной.
Самым радужным образом выглядят среда
и пятница. В среду идущая по Тельцу Луна будет по очереди активизировать Юпитер
и Уран, а в пятницу последнему перепадет еще и внимание Солнца.
В итоге среда будет пригодна для
материальных дел (хорошо зарабатывать и тратить деньги, продавать и покупать),
а пятница – для интеллектуальных (учиться и учить, заниматься наукой, работать
с психологом).
Выходные – макушка лета! Они прекрасно
подходят для отдыха. Суббота идеальна для общения, поездок, встреч, веселого
времяпрепровождения (однако будьте осторожны с алкоголем и у воды), а
воскресенье для семейного досуга, домашних дел, созерцания, медитаций, чтения –
это очень важно накануне Новолуния!
Овен
Луна начнет неделю в вашем знаке, да
еще и в напряженном аспекте с Солнцем – не делайте высоких ставок на
понедельник и вторник, дайте себе право начать эту семидневку плавно, без
рывков. Со среды по пятницу звезды будут благосклонны к Овнам, желающим
заработать побольше денег, а выходные – к отдыхающим.
Телец
Активная неделя ждет Тельцов,
особенно тех, кто связан с детьми, медициной, или ведет собственный бизнес. Обратите
внимание на пятницу – день, когда Солнце поделится своей могучей энергией с
вашим Ураном. Может произойти что угодно, например, быстро исполнится
загаданное вами желание!
Близнецы
Луна доберется до вашего знака к
выходным, так что все рабочие дни вы можете чувствовать спад энергии. Больше
всего вас будут интересовать личные дела, самочувствие – вот на это и направьте
усилия. Суббота принесет что-то новенькое, приободрит и порадует. Возможно, вы
окажетесь в центре внимания в выходные.
Рак
Медленно, но верно снижается
активность событий. В вашей жизни понемногу становится тише. Во вторник ваш
знак покинет Меркурий, а на следующей неделе и Солнце. Если вы в отпуске,
отдыхайте на всю катушку; если же нет – занимайтесь собой. Ваше здоровье, потребности
должны быть в приоритете.
Лев
Уже в понедельник Марс покинет ваш
знак и переедет в Деву, откуда будет подбрасывать вам предложения о работе. И
это в разгар лета! Впрочем, деньги Львам нужны всегда, поэтому вполне возможно,
что вы будете рады. Главное не забывать о себе: Меркурий пришел в ваш знак,
чтобы сделать вам хорошо.
Дева
Не успели отдохнуть? Теперь уже вряд ли
получится: с 10 июля и до 27 августа Марс в вашем знаке не даст вам спокойно
расслабиться в отпуске или забросить подготовку к 1 сентября, потому что жарко и
лень. Он будет будить вас пораньше и заставлять работать, делать ремонт,
заниматься с репетиторами, трудиться на даче.
Весы
Тема №1 для Весов на этой неделе –
здоровье. Будьте внимательны и снисходительны к себе, особенно в ментальном
плане: стрессы и нервотрепка вам сейчас совершенно неполезны. В идеале хорошо
бы уехать в отпуск, но не на шумный курорт, а туда, где можно насладиться
тишиной и красотой природы.
Скорпион
В личной жизни Скорпионов намечается
что-то интересное: следите за событиями и вовремя принимайте решения. Не
исключено, что появятся новые предложения, касающиеся бизнеса или услуг,
которые вы оказываете. Выходные прекрасны для активного отдыха и творчества,
экскурсий, посещения интересных мест.
Стрелец
Кому лето дается отдыха, а кому и для
работы! Вам выпало второе – Марс в Деве шлет сигналы о том, что готов всячески
поддерживать вас в желании сделать карьеру, повысить доходность бизнеса или
вашу самооценку за счет успехов в делах. Даже если запланирован отпуск, не
забывайте о своих целях.
Козерог
Плодотворная неделя ждет Козерогов:
планеты помогут правильно распределить дела по дням недели и добиться успеха.
Главное – пройти без потерь понедельник и вторник, когда ваш Плутон окажется
под давлением. Зато среда, пятница и воскресенье обещают хорошие новости и
приятные впечатления.
Водолей
Личная жизнь и здоровье будут на этой
неделе важнее, чем деньги или успех в делах. Это влияние будут особенно остро
чувствовать Водолеи, которым долго было некогда подумать о себе. Начните прямо
сейчас! Запишите: что вам нужно купить; какого врача посетить; как, где и
главное с кем хочется отдохнуть?
Рыбы
Переход
Марса в противоположный знак намекает, что вторая половина лета принесет Рыбам
перемены в отношениях и союзах. По крайней мере, что-то будет происходить, и
вам не придется скучать. Что касается текущей недели, она принесет вам шансы на
успех в таких делах, как творчество, дети, шопинг, отдых.