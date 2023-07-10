Сбрасываем обороты! Начинается завершающая неделя лунного месяца – время заканчивать дела и подводить итоги. Астролог Лилия Любимова специально составила гороскоп.

Сбрасываем обороты! Начинается завершающая неделя лунного месяца – время заканчивать дела и подводить итоги. Астролог Лилия Любимова специально составила гороскоп.Спешить некуда, но и откладывать на потом не стоит, дабы не пойти в резонанс созвездами. Марс, с понедельника обитающий в знаке трудолюбивой Девы, настраиваетна сбор плодов.Кроме Марса, поменяет знак и Меркурий– планета, отвечающая за наше мышление и коммуникации, 11 июля переместится вЛев. Золотое времечко для самопиара! Хвалить себя, делать фотосессии,вспоминать все свои заслуги и победы, не стесняться упоминать свои звания ирегалии – разрешается. Уж раз в году-то можно!Это также прекрасная неделя ототдыха, развлечений, детских праздников, смены имиджа, косметологии, покупкикосметики и яркой одежды, костюмов для мероприятий и свадеб, а также для творческихзанятий, сдачи экзаменов и тестов в учебных заведениях, связанных с искусством,особенно театром и кино.Единственной досадной помехойвыглядит противостояние между Меркурием и Плутоном, которое может подпортитьнастроение и отношения между людьми в понедельник – вторник. Будьте внимательныи критичны к поступающей информации, она может оказаться ложной.Самым радужным образом выглядят средаи пятница. В среду идущая по Тельцу Луна будет по очереди активизировать Юпитери Уран, а в пятницу последнему перепадет еще и внимание Солнца.В итоге среда будет пригодна дляматериальных дел (хорошо зарабатывать и тратить деньги, продавать и покупать),а пятница – для интеллектуальных (учиться и учить, заниматься наукой, работатьс психологом).Выходные – макушка лета! Они прекрасноподходят для отдыха. Суббота идеальна для общения, поездок, встреч, веселоговремяпрепровождения (однако будьте осторожны с алкоголем и у воды), авоскресенье для семейного досуга, домашних дел, созерцания, медитаций, чтения –это очень важно накануне Новолуния!ОвенЛуна начнет неделю в вашем знаке, даеще и в напряженном аспекте с Солнцем – не делайте высоких ставок напонедельник и вторник, дайте себе право начать эту семидневку плавно, безрывков. Со среды по пятницу звезды будут благосклонны к Овнам, желающимзаработать побольше денег, а выходные – к отдыхающим.ТелецАктивная неделя ждет Тельцов,особенно тех, кто связан с детьми, медициной, или ведет собственный бизнес. Обратитевнимание на пятницу – день, когда Солнце поделится своей могучей энергией свашим Ураном. Может произойти что угодно, например, быстро исполнитсязагаданное вами желание!БлизнецыЛуна доберется до вашего знака квыходным, так что все рабочие дни вы можете чувствовать спад энергии. Большевсего вас будут интересовать личные дела, самочувствие – вот на это и направьтеусилия. Суббота принесет что-то новенькое, приободрит и порадует. Возможно, выокажетесь в центре внимания в выходные.РакМедленно, но верно снижаетсяактивность событий. В вашей жизни понемногу становится тише. Во вторник вашзнак покинет Меркурий, а на следующей неделе и Солнце. Если вы в отпуске,отдыхайте на всю катушку; если же нет – занимайтесь собой. Ваше здоровье, потребностидолжны быть в приоритете.ЛевУже в понедельник Марс покинет вашзнак и переедет в Деву, откуда будет подбрасывать вам предложения о работе. Иэто в разгар лета! Впрочем, деньги Львам нужны всегда, поэтому вполне возможно,что вы будете рады. Главное не забывать о себе: Меркурий пришел в ваш знак,чтобы сделать вам хорошо.ДеваНе успели отдохнуть? Теперь уже вряд липолучится: с 10 июля и до 27 августа Марс в вашем знаке не даст вам спокойнорасслабиться в отпуске или забросить подготовку к 1 сентября, потому что жарко илень. Он будет будить вас пораньше и заставлять работать, делать ремонт,заниматься с репетиторами, трудиться на даче.ВесыТема №1 для Весов на этой неделе –здоровье. Будьте внимательны и снисходительны к себе, особенно в ментальномплане: стрессы и нервотрепка вам сейчас совершенно неполезны. В идеале хорошобы уехать в отпуск, но не на шумный курорт, а туда, где можно насладитьсятишиной и красотой природы.СкорпионВ личной жизни Скорпионов намечаетсячто-то интересное: следите за событиями и вовремя принимайте решения. Неисключено, что появятся новые предложения, касающиеся бизнеса или услуг,которые вы оказываете. Выходные прекрасны для активного отдыха и творчества,экскурсий, посещения интересных мест.СтрелецКому лето дается отдыха, а кому и дляработы! Вам выпало второе – Марс в Деве шлет сигналы о том, что готов всяческиподдерживать вас в желании сделать карьеру, повысить доходность бизнеса иливашу самооценку за счет успехов в делах. Даже если запланирован отпуск, незабывайте о своих целях.КозерогПлодотворная неделя ждет Козерогов:планеты помогут правильно распределить дела по дням недели и добиться успеха.Главное – пройти без потерь понедельник и вторник, когда ваш Плутон окажетсяпод давлением. Зато среда, пятница и воскресенье обещают хорошие новости иприятные впечатления.ВодолейЛичная жизнь и здоровье будут на этойнеделе важнее, чем деньги или успех в делах. Это влияние будут особенно острочувствовать Водолеи, которым долго было некогда подумать о себе. Начните прямосейчас! Запишите: что вам нужно купить; какого врача посетить; как, где иглавное с кем хочется отдохнуть?РыбыПереходМарса в противоположный знак намекает, что вторая половина лета принесет Рыбамперемены в отношениях и союзах. По крайней мере, что-то будет происходить, ивам не придется скучать. Что касается текущей недели, она принесет вам шансы науспех в таких делах, как творчество, дети, шопинг, отдых.