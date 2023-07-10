Молодежь Владимирской области приглашают на Территорию смыслов.
Всероссийский образовательный...
Молодежь Владимирской области приглашают на "Территорию смыслов".
Всероссийский образовательный форум открывается 27 июля в подмосковном Солнечногорске.
Заявку можно подать на сайте Росмолодежи. Уже завершились регистрации на первые 4 смены.
До 14 июля идет набор на смену "Служить" - для представителей современной системы госслужбы.
До 24 июля продлится регистрация на смену "Открывать" - для тех, кто участвует в развитии технологического суверенитета страны.
И заключительная смена форума "Действовать" будет представлена отличившимися участниками предыдущих смен.
Отметим, в этом году впервые на форум приедут школьники от 14 до 17 лет.