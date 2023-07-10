В отделении Владимир Банка России предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники придумали более убедительную легенду, чтобы заполучить деньги жителей. Теперь они отправляют на

В отделении Владимир Банка России предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники придумали более убедительную легенду, чтобы заполучить деньги жителей. Теперь они отправляют на электронную почту “официальное приглашение на прием”. Мошенники обращаются к получателю по имени и отчеству, а также указывают время приема и адрес реального Банка России (по региону жертвы). Почта, с которой приходит “пригласительное