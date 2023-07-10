Народные приметы на 11 июля. Почему в Крапивное заговенье пол в доме подметали необычным...

Народные приметы на 11 июля. Почему в Крапивное заговенье пол в доме подметали необычным веником?В народном календаре 11 июля – Крапивное заговенье и «Троеручница». Что это значит?Православная церковь 11 июля проводит празднование в честь иконы Божией Матери «Троеручица». Почему её так назвали? История передавалась из уст в уста...Во времена иконоборчества великий христианский просветитель Иоанн Дамаскин при дворе халифа Дамасского занимал должность первого министра.За большой вклад в развитие христианства и неподкупность его возненавидел император-иконоборец Лев III Исавр. Однажды, он оклеветал Иоанна перед халифом с помощью подложенного письма. После его прочтения у правителя не осталось сомнений, что Иоанн - негодный человек. Тогда халиф приказал отрубить кисть правой руки преподобного и отнести её на рынок.Вечером того же дня Иоанн попросил у правителя вернуть отсеченную кисть. Он пал перед иконой Божией Матери, прося об исцелении. И утром произошло чудо — Иоанн увидел свою руку невредимой. В благодарность он приложил к иконе Богородицы руку, сделанную из серебра.А в народе этот день назвали «Крапивное заговенье», потому что прощались с растением.Наши предки верили, что после этой даты крапива теряет свои лечебные свойства. Щи из неё уже больше не варили. Её использовали иначе. Например, сушили или делали из неё лечебные маски на зиму.Что обязательно нужно сделать 11 июля?1. Пол в доме подметали специальным веником из крапивы, чтобы "выгнать" из своего жилища всё дурное: болезни, сглаз и порчу.2. Согласно поверью, если сжечь на углях, оставшихся в печи, семена крапивы, и пустить дым по дому, то можно также очистить дом от негатива и колдовства.3. Поздним вечером 11 июля искали цветущий петров крест. Верили, что если вырвать растение с корнем, то можно избавиться от любой напасти.Что ни в коем случае нельзя делать 11 июля?1. Косить траву до Петрова дня считалось большим проступком. Верили, что такого человека Бог накажет серьёзной болезнью.2. Нельзя болеть. Верили, что иначе 11 дней придётся пролежать в постели.3. В этот день нельзя делать операцию. Говорят, что она обязательно будут неудачной.4. Нельзя стричь детей - это может привести к серьёзному недугу.Народные приметы в Крапивное заговенье и на Троеручницу:«Если клен плачет, то через 3-4 дня будет дождь», «Если кукушка молчит — значить быть ранней зиме», «Если наблюдаете ранний листопад - деревья полностью лишатся листвы уже в сентябре», «Вода в реках и колодцах прибывает – к ненастью».Фото: pxfuel.com