Обе женщины признаны виновными в хищении двух миллионов рублей из регионального бюджета, сообщили в областном суде. Там рассмотрели апелляционную жалобу, которые подали осужденные.

Обе женщины признаны виновными в хищении двух миллионов рублей из регионального бюджета, сообщили в областном суде. Там рассмотрели апелляционную жалобу, которые подали осужденные. Напомним, преступление произошло в 2015 году, при проведении молодежного добровольческого форума “Добросаммит”. Тогда еще председатель комитета по молодежной политике администрации области Алиса Абрамова совместно с председателем общественной организации «Владимирское региональное отделение Молодежного