Парламентарии Владимирской области встретились с победителями Дельфийских игр. Спикер...

Парламентарии Владимирской области встретились с победителями Дельфийских игр.Спикер Законодательного Собрания области Владимир Киселев и сенатор Ольга Хохлова встретились с призерами 22-х Молодежных Дельфийских игр и их наставниками.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- В первых дельфийских играх было всего 15 номинаций. Сейчас уже 36 номинаций. И очень здорово, что из Владимирской области тоже была представительная делегация, 16 ребят.В Дельфийских играх этого года участвовали более 2 с половиной тысячи конкурсантов из 80 регионов страны. Команда Владимирской области завоевала золотую и бронзовую медали, а также 4 специальных диплома.Учащиеся и колледжей, и консерваторий соревновались в игре на фортепиано и скрипке, академическом пении, народном танце и других направлениях.Воспитанница народного артиста России Николая Горохова Екатерина Трофимова получила золотую медаль за художественное чтение произведений различных авторов.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации:- Здесь очень важен этот союз, молодого человека, успешного и талантливого и наставника, который имеет за спиной богатый опыт и также профессионален.