Девятиклассник из Москвы так бурно отметил выпускной, что в итоге его госпитализировали с алкогольным отравлением. Юноша выпил порцию крепкого алкоголя и потерял сознание. Как сообщает ..

Девятиклассник из Москвы так бурно отметил выпускной, что в итоге его госпитализировали с алкогольным отравлением. Юноша выпил порцию крепкого алкоголя и потерял сознание. Как сообщает телеканал , скорую ему вызвали друзья.Мальчика доставили в реанимацию. Теперь за жизнь парня борются врачи, пишет .При этом отмечается, что в школе у подростка не было проблем с поведением, отмечает . Ребенок окончил школу на пятерки.