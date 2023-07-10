Девятиклассник из Москвы так бурно отметил выпускной, что в итоге его госпитализировали с алкогольным отравлением. Юноша выпил порцию крепкого алкоголя и потерял сознание. Как сообщает ..
Девятиклассник из Москвы так бурно отметил выпускной, что в итоге его госпитализировали с алкогольным отравлением. Юноша выпил порцию крепкого алкоголя и потерял сознание. Как сообщает телеканал , скорую ему вызвали друзья.
Мальчика доставили в реанимацию. Теперь за жизнь парня борются врачи, пишет .
При этом отмечается, что в школе у подростка не было проблем с поведением, отмечает . Ребенок окончил школу на пятерки.