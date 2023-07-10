Аналитики утверждают, что объёмы продаж растут, быстрее изначально прогнозируемых.

За первую половину 2023 года китайские автопроизводители уже реализовали в нашей стране больше автомобилей (168 тысяч), чем за весь прошлый год. Их продажи в "штуках" увеличились в 4 раза, а доля рынка возросла за год с 10,6% до 46%, говорится в исследовании "Открытие Авто", с которым ознакомилась "Российская газета".Как отмечается, объемы продаж по ряду китайских брендов растут даже активнее, чем в начале текущего года ожидали импортеры. Так, марка Chery в первом полугодии 2023-го передала российским клиентам 46970 машин (рост в 4,2 раза). А сразу три автомобиля бренда попали в десятку самых популярных моделей: Tiggo 7 Pro (20,9 тыс. шт.), Tiggo 4 Pro (13,1 тыс. шт.) и Tiggo 8 Pro (8,5 тыс. шт.).Haval в отчетный период реализовал 39,9 тыс. автомобилей (рост в 3,4 раза). Кассу ему продолжает делать всего одна модель - компактный кроссовер Jolion, который ежемесячно продается тысячами. На пьедестале самых популярных китайских марок по-прежнему есть место и для Geely (32,6 тыс. шт., рост в 4,1 раза). У этой марки в бестселлерах остается самая доступная модель - Geely Coolray, которая за шесть месяцев нашла 17,3 тыс. покупателей.Несмотря на самую широкую гамму моделей (12 единиц), Changan всё еще не может похвастать теми же результатами продаж, что у тройки лидеров китайского сегмента. Тем не менее, в июне марка реализовала 3,6 тыс. машин, что в 10 раз больше по сравнению с прошлым годом. Результаты полугодия пока скромные - 11,3 тыс. автомобилей, но при сохранении июньских темпов годовые результаты марки могут превысить 30 тыс. "штук".Родственные Chery бренды Exeed и Omoda разошлись тиражом 15,2 и 14,6 тыс. экземпляров соответственно. При этом в гамме Exeed есть модели, цена которых в июне превышала 6 млн рублей, а самые доступные версии перепрыгнули отметку в три миллиона. Такое ценовое позиционирование заметно сужает круг почитателей марки. Omoda же, напротив, предложив рынку удачно перелицованный Chery Tiggo 7, удерживает на машину достаточно демократичную цену и вполне удачно завоевала покупателей.Продажи дебютантов текущего года (BAIC, Hongqi, Jetour, Livan, SWM, Kaiyi и Tank) пока совсем скромные. Лучше других из новичков рынок принял последнюю марку. Ее бизнес стартовал только во втором квартале, а к июлю за три неполных месяца россияне купили 2,2 тыс. этих машин, из которых порядка 1,8 тысячи пришлось на модель Tank 300.В целом, помимо 19 китайских марок, которые в России в первом полугодии продавали официальные импортеры, на нашем рынке представлены еще порядка десятка китайских брендов - они попадают в Россию за счет параллельного импорта. Пока лучшие из них (Li Xiang и BYD) стали продавать автомобили десятками в месяц, а остальные - штучный товар. Во второй половине года они наверняка будут более популярны.А вот ведущие бренды из Поднебесной вышли на продажи 7-10 тыс. машин в месяц. Однако увеличение курса юаня по отношению к рублю неизбежно приведет к новому росту цен. Дальнейший рост бизнеса лидирующих сейчас китайских брендов будет еще больше ограничен низкой покупательной способностью. Всё это позволяет предположить, что все вместе взятые "китайцы", несмотря на расширение модельного ряда и авральный у большинства брендов рост сетей, продадут в текущем году порядка 380-400 тыс. автомобилей. Из них примерно половину придется на бренды, входящие в группу Chery.