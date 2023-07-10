Прокурор Владимирской области Иван Грибов проведёт личный приём граждан в Петушинском и...

Прокурор Владимирской области Иван Грибов проведёт личный приём граждан в Петушинском и Юрьев-Польском районах.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, личные приёмы пройдут 12 и 19 июля 2023 года.12 июля 2023 года с 10:30 прокурор Владимирской области пообщается с жителями в Петушинском районе.Приём пройдет в здании прокуратуры по адресу: город Петушки, улица Ленина, дом 14.Предварительная запись по телефонам: 8 (49243) 2-14-35, 2-45-69.19 июля 2023 года также с 10:30 прокурор Иван Владимирович Грибов будет вести личный прием граждан в Юрьев-Польском районе.Приём пройдет по адресу: город Юрьев-Польский, улица Луговая, дом 12.Предварительная запись: 8 (49246) 3-40-42, 2-25-97.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области