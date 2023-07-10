На собрании, которое прошло 7 июля, отделение партии определилось с кандидатами. Их будет трое. Представлять “Новых людей” на выборах будут: Данил Котлер, руководитель регионального

На собрании, которое прошло 7 июля, отделение партии определилось с кандидатами. Их будет трое. Представлять “Новых людей” на выборах будут: Данил Котлер, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Илья Серегин, заместитель секретаря регионального отделения партии “Новые люди” Александр Субботин, член партии Кроме тройки общей части партийного списка, на собрании также выбрали кандидатов по 21 одномандатным