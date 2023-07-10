Выборы пройдут с 8 по 10 сентября.

Выборы пройдут с 8 по 10 сентября.Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала Сергея Собянина кандидатом на должность мэра столицы на предстоящих выборах. Решение принято в ходе заседания комиссии, сообщает Агентство городских новостей "Москва"."Предлагаю принять следующее решение – зарегистрировать кандидатом на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца, опубликовать настоящее решение в наших официальных изданиях", – заявил зампред МГИК Дмитрий Реут.Столичное отделение "Единой России" 9 июня выдвинуло Собянина на выборы мэра. Он поблагодарил партийцев и выразил надежду на поддержку горожан.