На это время без голубого топлива останутся дома №4, 4б на улице Разина, №10а на улице Пичугина, №1а, 6 на Офицерской улице, №36 на Студеной горе, №18, 20б на проспекте Ленина, №17, 19 на Быковском проезде.

Жители шести улиц во Владимире временно останутся без газа, сообщает пресс-служба городской администрации. Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на газопроводе.Подача газа будет приостановлена с 9.00 до 16.00. На это время без голубого топлива останутся дома №4, 4б на улице Разина, №10а на улице Пичугина, №1а, 6 на Офицерской улице, №36 на Студеной горе, №18, 20б на проспекте Ленина, №17, 19 на Быковском проезде.