Смотрите Вести в 14.30: Где будут пробки из-за Рпенского проезда и как пойдут автобусы. До 15...

Смотрите "Вести" в 14.30: Где будут пробки из-за Рпенского проезда и как пойдут автобусы.До 15 августа- Перекрыли больше, чем на месяц. С этого дня во Владимире закрыт проезд по Юбилейной. Где теперь пробки и как будут ходить автобусы?"Островки" скорби- Строители суздальской трассы столкнулись с неожиданными препятствиями: что планируют делать с придорожными кенотафами?День Петра и Февронии.- Свадебный ажиотаж, развлечения для всей семьи и море ромашек. Как в Муроме в этом году отметили День семьи, любви и верности?