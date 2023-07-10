Медики диагностировали у наследника Михаила Ефремова пневмоторакс.

Медики диагностировали у наследника Михаила Ефремова пневмоторакс.Заслуженный артист России Михаил Ефремов может похвастаться не только творческими, но и семейными успехами. За пять браков актер театра и кино обзавелся шестью детьми. Правда, пока папа отбывает срок за ДТП со смертельным исходом, наследники предоставлены сами себе.В конце прошлого месяца сына звезды Николая Ефремова настигла страшная беда. 31-летний артист, избравший творческий путь по стопам отца, выпал из окна собственного дома. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, напоминает телеканал "".Вся страна пристально следила за состоянием сына Михаила Ефремова. Молодой актер несколько дней провел в коме, поэтому врачам пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Тело пациента медики зафиксировали с помощью специальной аппаратуры.На прошлой неделе Николай Ефремов все-таки пришел в себя, и врачи начали готовить его к операции. В ходе хирургического вмешательства удалось установить штифты на сломанные кости таза.Однако состояние пациента ухудшилось. После операции наследника звезды настигла новая беда. По данным портала , медики диагностировали у него пневмоторакс, то есть патологию, связанную со скоплением воздуха и жидкости в легких.уточняет, что посторонние скопления препятствуют газообмену. Медикам пришлось подключить сына Михаила Ефремова к вакуумной установке, которая откачивает из легки ненужные элементы.