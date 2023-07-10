Животное не пострадало.

В Коврове котёнка спасли из западни. Четвероногий малыш провалился под бетонную плиту перед подъездом одного из домов на улице Абельмана.Как сообщил сотрудник местного спасательного отряда Михаил Быков,животное долго мяукало, чем обратило на себя внимание жителей. Они и вызвали представителей экстренной службы.Спасатели сдвинули бетонные ступеньки. Один из мужчин, который смог пробраться в лаз, достал пушистого. Котенок не пострадал. Теперь жильцы намерены попросить «управляшку» заделать дыры в лестнице.