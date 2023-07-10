Ковровская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства о здравоохранении. По решению суда местная районная больница организовала мероприятия по оборудованию

Ковровская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства о здравоохранении. По решению суда местная районная больница организовала мероприятия по оборудованию фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Крестниково. В мае 2022 года Ковровская районная больница заключила контракт с и ООО «Пегас» на поставку и монтаж медицинского пункта. Подрядчик должен был завершить работы к 22 июля 2022 года. Но в сроки