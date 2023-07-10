По итогам повторных торгов, власти города выбрали компанию из подмосковного Долгопрудного. Фирма предложила выполнить работы на 6 миллионов дешевле, чем было заявлено в контракте. Итоговая

По итогам повторных торгов, власти города выбрали компанию из подмосковного Долгопрудного. Фирма предложила выполнить работы на 6 миллионов дешевле, чем было заявлено в контракте. Итоговая стоимость работ – 8,9 миллионов рублей. Подрядчик проведет геологические и экологические исследования. В проект компания должна внести прогулочные зоны, освещение и лавочки. Также необходимо составить план очистки прудов и создания