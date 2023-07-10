Обеспечение безопасности и комфорта пассажиров – это первостепенная задача, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

Обеспечение безопасности и комфорта пассажиров – это первостепенная задача, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин.Метро Москвы поражает своими масштабами. По интенсивности использования и длине эксплуатационных линий столичная подземка является одним из мировых лидеров. Первая ветка с 13 станциями открылась в далеком 1935 году, однако развитие метро продолжается до сих пор.С 2011 года года протяженность московского метро была увеличена в полтора раза. Специалисты построили более 200 километров линей, ввели в эксплуатацию более ста новых станций, а также свыше десяти электродепо и дополнительные вестибюли.В 2023 году российская столица первой в мире сократила интервал движения поездов до 80 секунд, по этому показателю московской подземке нет равных в мире. Разумеется, для поддержания высокого уровня требуется не только строительство новых объектов, но и модернизация действующих.Особое внимание в Метро Москвы уделяют безопасности и комфорту пассажиров, для чего на регулярной основе занимаются ремонтом эскалаторов. Лишь за последние полгода специалисты привели в порядок 47 эскалаторов на 36 станциях.Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, система ремонта эскалаторов в московском метро – планово-предупредительная. Это значит, что специалисты приступают к обслуживанию механизмов и узлов до того, как они выйдут из строя."Требования к содержанию инфраструктуры московского метро — одни из самых строгих в мире. За полгода мы отремонтировали эскалаторы на 36 станциях, чтобы они продолжали надежно работать и перевозить сотни тысяч пассажиров", – отметил чиновник.Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности и комфорта пассажиров – это первостепенная задача, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин.Эскалаторы столичной подземки обслуживаются на регулярной основе. После пробега 90 тысяч километров специалисты приступают к их среднему, реже капитальному ремонту. Всего с начала года 14 машин прошли капремонт.Их полностью разобрали, часть деталей отремонтировали, изношенные заменили. На пяти эскалаторах перебрали тяговые цепи. 28 объектов прошли средний ремонт. Специалисты очистили, смазали и отрегулировали все основные блоки.