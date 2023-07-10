Здания отличаются монументальностью и величественностью как по части планировки внутренних помещений, так и по экстерьеру.

Здания отличаются монументальностью и величественностью как по части планировки внутренних помещений, так и по экстерьеру.Московские власти с трепетом относятся к сохранению культурного наследия города. Многие исторические здания являются жилыми, поэтому в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в них на регулярной основе проводятся восстановительные работы. В частности специалисты обновляют фасады, входные группы, кровлю и подвальные помещения, а также заменяют в зданиях инженерные системы.В 2023 году в рамках заявленной программы в Москве капитально отремонтируют 33 дома в стиле неоклассицизма. Здания, построенные в начале и середине XX в популярном на тот момент стиле неоклассицизма, отличаются монументальностью и величественностью как части планировки внутренних помещений, так и по экстерьеру.Его традиционными элементами являются массивные колонны, помпезные пилястры и сложные венчающие карнизы. Разумеется, к сохранению исторического облика зданий специалисты подходят с особой заботой.Ярчайшим примером столичной архитектуры в стиле неоклассицизма является дом №4, строение №1 в Большом Кисловском переулке. Фасад здания симметричного здания украшен двумя полукруглыми эркерами. Нижний этаж оформлен рустом. На межкомнатных пространствах можно заметить венки, розетки, маскароны. Венчает дом элегантный карниз.В здании 1913 года постройки капитальный ремонт уже стартовал. Дом №4/12, строение №2 на Новокузнецкой улице тоже попал под программу обновления жилого фонда. Он был построен в 1938 году. Отличительным элементом жилого объекта является торговая зона на первом этаже, которая выделяется витражным остеклением и пилястрами.Кроме того, его главный фасад здания делится по горизонтали межэтажными карнизами. Вертикали лоджий объединены нишами и украшены пилястрами, плиты балконов поддерживаютcя кронштейнами. Для удобства местных жителей капитальный ремонт решено разделить на несколько этапов.Дом №2/1 на Краснопресненской набережной также будет отреставрирован в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Здание построили в 1954 году. Его легко узнать по первым трем этажам, оформленным рустом и украшенным арочными окнами с лучковыми перемычками.