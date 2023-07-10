В Москве двухлетняя девочка попала в больницу после того, как съела неизвестный гриб во время прогулки поздно вечером. Как сообщают , плохо ребенку стало только утром следующего дня. Мать тут ..

В Москве двухлетняя девочка попала в больницу после того, как съела неизвестный гриб во время прогулки поздно вечером. Как сообщают , плохо ребенку стало только утром следующего дня. Мать тут же вызвала скорую, и девочку увезли в токсикологическое отделение.Как сообщает телеканал , ребенку диагностировали отравление растительным ядом. Врачи занимаются реабилитацией малыша, а семью проверяют социальные службы.