В Октябрьском районе Пермского края пьяные подростки изнасиловали 15-летнюю девушку, а затем облили ее горючим и подожгли. Об этом сообщает . Парни решили, что жертва скончалась, поэтому они ..

В Октябрьском районе Пермского края пьяные подростки изнасиловали 15-летнюю девушку, а затем облили ее горючим и подожгли. Об этом сообщает .Парни решили, что жертва скончалась, поэтому они бросили ее у ж/д путей. Как сообщает , несчастную увидел машинист поезда, он же вызвал полицию и скорую помощь.Пока девушка находится в местной больнице. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Из Перми медики сразу же выслали санборт для транспортировки, но врачи пришли к решению, что пострадавшая просто не переживет перевозку.Как сообщает телеканал , личности всех подозреваемых в нападении уже установлены. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.