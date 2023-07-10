По версии следствия, обвиняемый помогал подчиненным прогуливать работу. За это он брал у них деньги. С ноября 2019 по апрель 2021 года экс-заместитель начальника тюрьмы брал у подчиненных деньги.

По версии следствия, обвиняемый помогал подчиненным прогуливать работу. За это он брал у них деньги. С ноября 2019 по апрель 2021 года экс-заместитель начальника тюрьмы брал у подчиненных деньги. Взамен он разрешал им не выходить на работу, а в табеле ставил отметку о том, что сотрудник находится на службе. Какую конкретную сумму получил обвиняемый в