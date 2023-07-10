Видеокамеры во Владимирской области зафиксировали, что чаще всего водители не...

Видеокамеры во Владимирской области зафиксировали, что чаще всего водители не пристегиваются.Какие нарушения фиксируют чаще всего? Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства опубликовало статистику работы комплексов фото и видеофиксации. И оказалось, что владимирские водители часто игнорируют ремень безопасности.Это касается также пассажиров на заднем сиденье и детей. При этом специалисты напоминают, пристегнутый ремень поможет не только избежать штрафа, но и, в случае ДТП, спасти жизнь. По статистике, подавляющее большинство случаев травмирования детей, вплоть до гибели, происходит из-за отсутствия детских удерживающих устройств. Помните, пристегнутый ремень снижает вероятность смертельного исхода при ДТП на 70%.