Владимирская область останется в плену холодных воздушных масс ещё несколько дней. В регион...

Владимирская область останется в плену холодных воздушных масс ещё несколько дней.В регион продолжат поступать обширные поля облаков и холодные воздушные массы.В результате, местами пройдут небольшие дожди, а температура воздуха окажется на 4-5° ниже обычных значений.На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.Температура воздуха +14…+20°.Ветер северный 4–9 м/с, порывистый.Атмосферное давление будет около 744 мм ртутного столба.На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.Народный прогноз погодыС этого дня уже можно копать ранний картофель.Слушали кукушку: если она переставала куковать – зима рано придёт.