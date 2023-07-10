Владимирская область останется в плену холодных воздушных масс ещё несколько дней.
В регион...
Владимирская область останется в плену холодных воздушных масс ещё несколько дней.
В регион продолжат поступать обширные поля облаков и холодные воздушные массы.
В результате, местами пройдут небольшие дожди, а температура воздуха окажется на 4-5° ниже обычных значений.
На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Температура воздуха +14…+20°.
Ветер северный 4–9 м/с, порывистый.
Атмосферное давление будет около 744 мм ртутного столба.
На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Народный прогноз погоды
С этого дня уже можно копать ранний картофель.
Слушали кукушку: если она переставала куковать – зима рано придёт.