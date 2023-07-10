Владимирская область рывком поднялась в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в...

Владимирская область рывком поднялась в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ.По итогам 2022 года составлен рейтинг эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере промышленности. Рейтинг был презентован на проходящей в Екатеринбурге XIII международной промышленной выставке «Иннопром-2023».Лидером рейтинга стала Москва. На высших позициях - Тульская, Свердловская, Калужская, Рязанская области.Места распределились следующим образом:1 место — Москва2 место - Московская область3 место — Башкирия4 место - Краснодарский край5 место — Санкт-Петербург6 место — Татарстан7 место — Тульская область8 место — Челябинская область9 место — Свердловская область10 место — Нижегородская область11 место — Ростовская область12 место — Калужская область13 место — Оренбургская область14 место — Курганская область15 место — Рязанская область.В то же время, с 55-го места на 22-е поднялась Владимирская область по итогам 2022 года в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ.- Это прорыв года, - отметил находящийся сейчас на Урале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. - Добились мы этого благодаря усилению мер поддержки предприятий, созданию областного Фонда развития промышленности, работы с производителями по принципу одного окна, формированию комфортных условий для роста бизнеса.Фото: пресс-служба Владимирской области